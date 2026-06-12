Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 14:38

Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo: conozca el horario y las actividades

La Alcaldía de Panamá realizará una nueva jornada de Recreovía en la Cinta Costera. Conozca el horario y las actividades programadas.

Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo

Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de Recreovía que se realizará este domingo 14 de junio en la Cinta Costera.

La iniciativa busca promover la actividad física, la recreación y la convivencia familiar en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

¿A qué hora será la Recreovía?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la jornada se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

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Durante este horario, el tramo marino de la Cinta Costera será habilitado para que los asistentes puedan caminar, correr, montar bicicleta, patinar y realizar otras actividades al aire libre en un ambiente seguro y familiar.

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Un espacio para el deporte y la convivencia

La Recreovía se ha convertido en una alternativa para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades recreativas y deportivas mientras aprovechan los espacios públicos de la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias panameñas para que participen de esta jornada y disfruten de una mañana dedicada al bienestar, la salud y la integración comunitaria.

Además, recomendaron a los asistentes llevar hidratación, utilizar protector solar y seguir las indicaciones de seguridad establecidas durante el evento.

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