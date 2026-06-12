Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo: conozca el horario y las actividades

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de Recreovía que se realizará este domingo 14 de junio en la Cinta Costera.

La iniciativa busca promover la actividad física, la recreación y la convivencia familiar en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

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¿A qué hora será la Recreovía?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la jornada se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

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Durante este horario, el tramo marino de la Cinta Costera será habilitado para que los asistentes puedan caminar, correr, montar bicicleta, patinar y realizar otras actividades al aire libre en un ambiente seguro y familiar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2065496069757173976?s=20&partner=&hide_thread=false Este domingo 14 de junio disfruta de una nueva jornada de Recreovía en la Cinta Costera.



De 6:00 a.m. a 11:00 a.m., el tramo marino se transforma en un espacio para la actividad física, la recreación y la convivencia familiar. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/dTT7vXO2ML — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 12, 2026

Un espacio para el deporte y la convivencia

La Recreovía se ha convertido en una alternativa para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades recreativas y deportivas mientras aprovechan los espacios públicos de la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias panameñas para que participen de esta jornada y disfruten de una mañana dedicada al bienestar, la salud y la integración comunitaria.

Además, recomendaron a los asistentes llevar hidratación, utilizar protector solar y seguir las indicaciones de seguridad establecidas durante el evento.