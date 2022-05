Aumento de insumos no le ha permitido a los arroceros cumplir con la siembra de hectáreas de años pasados

Arroceros señalan que ya no les es rentable seguir produciendo este rubro.

Asociación de Arroceros de Chiriquí señalan que no les está siendo rentable la producción de este rubro TReporta

"Es preocupante para nosotros porque nosotros no cubrimos con las garantías que tenemos para nuestros créditos y no podemos cumplir la misma cantidad de hectáreas que sembramos el año pasado porque no tenemos la disponibilidad de los créditos y de los préstamos en los bancos", señaló Sánchez.