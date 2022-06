Autoridad de Aseo: ¿Buscarán un lugar para otro vertedero?

“En cada uno de los corregimientos ya no existen pataconcitos, si no Cerro Patacón, desde el año 2019, hemos pedido al señor presidente de la república y año tras año le estamos solicitando el traspaso de competencias, no solo con activos y pasivos, si no con funcionarios, personal y equipos, a fin de poder establecer una metodología de trabajo para la recolección de la basura que se realice de la mano con cada una de las 26 junta comunales”, expresó Fábrega.

Deuda del Gobierno a Urbalia afecta el vertedero

Urbalia, denunció que el Gobierno le adeuda 16 millones de dólares. La empresa encargada del manejo sanitario, expresó que van a seguir brindando los servicios de recolección de basura, las 24 horas del día, para colaborar con la crisis que atraviesa la ciudad.

La concesión con esta empresa culmina en marzo de 2023, y la Autoridad de Aseo estudia la posibilidad de buscar otro lugar que sea apto para hacer un relleno sanitario con mejores adecuaciones

La empresa Urbalia aseguró que la recepción de basura en Cerro Patacón disminuyó en las últimas semanas tras los problemas que enfrenta la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. El 55% de desechos que entra a Cerro Patacón proviene de la Autoridad de Aseo, sin embargo, la cifra bajó a 10%. Este escenario se traduce en una acumulación de basura en cada esquina de la ciudad capital.