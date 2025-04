Bancada Vamos rechaza reunión privada de algunos diputados con el presidente Mulino

La bancada Vamos expresó su rechazo ante el rumor de una reunión a puertas cerradas entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y algunos diputados, reiterando que no avalan encuentros que se realicen sin transparencia ni previo aviso público.

“En este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia. El problema no es dialogar, sino cómo y con qué propósito se hace. La política que creemos y defendemos requiere transparencia, no secretos”, señaló el colectivo en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Rechazo de Vaamos tras invitación del presidente a diputados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vamosporpanama/status/1908172544999346663&partner=&hide_thread=false Frente al rumor de una potencial reunión a puertas cerradas con algunos diputados, por invitación del Presidente, comunicamos que en este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia.



El problema no es dialogar,… — vamosporpanama (@vamosporpanama) April 4, 2025

El pronunciamiento surge luego de que varios diputados informaran sobre una invitación del mandatario a un convivio o reunión privada en su finca en Antón. Uno de los primeros en hacer pública su postura fue el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien reveló que declinó asistir a dicho evento.

“A mí no tienen que ofrecerme nada, ni un emparedado, por el ejercicio de mis funciones. Yo no negocio mis principios y las decisiones que he tomado las ejecuté, por el país y sin pretender recibir nada a cambio”, publicó Cedeño a través de su cuenta en la red social X.

Hasta el momento, el Órgano Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos.