Benicio Robinson reacciona a las declaraciones del presidente Mulino sobre la aprobación de viáticos

"No es cierto, eso no es cierto. Yo fui miembro de la Comisión de Presupuesto por muchos años, y que si hay algún ministro o un director, que no calle, qué diga quien lo chantajeó. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a culpar y a culpar (...) Si quiere, que ponga la denuncia y que no esté inmiscuyendo ni esté denunciando la Asamblea", sostuvo el diputado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1826658694094094845&partner=&hide_thread=false El diputado Benicio Robinson respondió a declaraciones del presidente @JoseRaulMulino por posibles chantajes, y señaló que "si quiere ponga la denuncia y no esté inmiscuyendo ni denunciando a la Asamblea...". Vía: @felixchaveztv #TReporta pic.twitter.com/zwF4P88Vu7 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2024

El presidente Mulino mencionó que no permitirá que el presupuesto de la nación sea coadministrado por ningún órgano del Estado. Asimismo, destacó que los montos de los viáticos serán modificados tal y como se estableció en la aprobación del proyecto de ley 9, que modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, mediante la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para el 2024.

"No me vengan con el tema de la austeridad para no tener viáticos. Eso es demagogia, y así no funciona la cosa. El ministro se encargará de esto (...) No estamos pidiendo nada extravagante", fueron las palabras del presidente sobre el tema. Agregó que la Asamblea Nacional fue quien coadministró el país durante los últimos cinco años.

"No puede ser que ahora yo tengo que ir a la Asamblea o un ministro o un funcionario para que le autoricen un viaje. Esa locura no va a pasar, y se los digo a todos los diputados: por ahí no van los tiros conmigo. Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo pero no me van a chantajear o coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior". "No puede ser que ahora yo tengo que ir a la Asamblea o un ministro o un funcionario para que le autoricen un viaje. Esa locura no va a pasar, y se los digo a todos los diputados: por ahí no van los tiros conmigo. Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo pero no me van a chantajear o coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior".