BingoManía TV juega este jueves: dónde comprar los cartones, costo y premios

El primer sorteo de la BingoManía TV se transmitirá en vivo este jueves 4 de diciembre a nivel nacional.

BingoManía TV Panamá.

Por Ana Canto

El sorteo de la BingoManía TV se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre y será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por RPC TV, con grandes premios para todas las personas que adquirieron sus cartones en los comercios autorizados.

Según los organizadores, los interesados pueden comprar la cantidad de cartones que deseen y mantenerse atentos al desarrollo del juego, en el que se anunciarán los números hasta que un participante complete el cartón ganador.

Bingomanía Panamá 2025: ¿dónde comprar los cartones?

Los cartones están disponibles en todas las tiendas Super Xtra, Do It Center, Bingos Nacionales y en comercios autorizados a nivel nacional, a un costo de B/.5.00 cada uno.

Premios de la Bingomanía 2025

  • Línea blanca y aires acondicionados cortesía de Do It Center
  • Certificados de supermercado durante un año de Super Xtra
  • Sistema solar residencial instalado por Conexsol
  • Un automóvil Mercedes-Benz GLA 200 2026
  • Una casa familiar en Villas del Norte
