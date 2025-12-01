BingoManía TV juega este jueves: dónde comprar los cartones, costo y premios

El sorteo de la BingoManía TV se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre y será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por RPC TV, con grandes premios para todas las personas que adquirieron sus cartones en los comercios autorizados.
Bingomanía Panamá 2025: ¿dónde comprar los cartones?
Los cartones están disponibles en todas las tiendas Super Xtra, Do It Center, Bingos Nacionales y en comercios autorizados a nivel nacional, a un costo de B/.5.00 cada uno.
Premios de la Bingomanía 2025
- Línea blanca y aires acondicionados cortesía de Do It Center
- Certificados de supermercado durante un año de Super Xtra
- Sistema solar residencial instalado por Conexsol
- Un automóvil Mercedes-Benz GLA 200 2026
- Una casa familiar en Villas del Norte