BingoManía TV juega este jueves: dónde comprar los cartones, costo y premios

BingoManía TV Panamá.

Por Ana Canto El sorteo de la BingoManía TV se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre y será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por RPC TV, con grandes premios para todas las personas que adquirieron sus cartones en los comercios autorizados.

Según los organizadores, los interesados pueden comprar la cantidad de cartones que deseen y mantenerse atentos al desarrollo del juego, en el que se anunciarán los números hasta que un participante complete el cartón ganador.

