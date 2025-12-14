Biomuseo presenta "Océanos Divididos" con buzos en vivo durante diciembre

Durante el mes de diciembre, el Biomuseo desarrolla la exhibición especial “Océanos Divididos”, una experiencia educativa que permite a los visitantes observar en tiempo real a los buzos mientras realizan labores dentro de las peceras del museo.
Una experiencia educativa en vivo en el Biomuseo
“Océanos Divididos” busca acercar a los visitantes al trabajo que realizan los buzos especializados en el mantenimiento y cuidado de los ecosistemas marinos, ofreciendo una mirada directa y educativa sobre la vida marina y la importancia de su conservación.
Los asistentes podrán observar cómo los buzos interactúan con las especies dentro de las peceras, mientras se desarrollan las tareas habituales de limpieza y monitoreo.
¿Cómo participar?
La actividad no tiene costo adicional y aplica con el boleto regular de entrada al Biomuseo, por lo que no se requiere inscripción previa.
El museo recomienda a los visitantes llegar con anticipación, ya que este tipo de exhibiciones suele generar alta afluencia, especialmente durante la temporada navideña.