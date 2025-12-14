Biomuseo presenta "Océanos Divididos" con buzos en vivo durante diciembre

Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 10:16

El Biomuseo ofrece en diciembre la exhibición “Océanos Divididos”, donde visitantes podrán ver buzos trabajando en las peceras los domingos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante el mes de diciembre, el Biomuseo desarrolla la exhibición especial “Océanos Divididos”, una experiencia educativa que permite a los visitantes observar en tiempo real a los buzos mientras realizan labores dentro de las peceras del museo.

La actividad está programada para los domingos 14 y 21 de diciembre, en horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., y está dirigida a público de todas las edades.

Una experiencia educativa en vivo en el Biomuseo

“Océanos Divididos” busca acercar a los visitantes al trabajo que realizan los buzos especializados en el mantenimiento y cuidado de los ecosistemas marinos, ofreciendo una mirada directa y educativa sobre la vida marina y la importancia de su conservación.

Los asistentes podrán observar cómo los buzos interactúan con las especies dentro de las peceras, mientras se desarrollan las tareas habituales de limpieza y monitoreo.

¿Cómo participar?

La actividad no tiene costo adicional y aplica con el boleto regular de entrada al Biomuseo, por lo que no se requiere inscripción previa.

El museo recomienda a los visitantes llegar con anticipación, ya que este tipo de exhibiciones suele generar alta afluencia, especialmente durante la temporada navideña.

