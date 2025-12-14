Biomuseo presenta "Océanos Divididos" con buzos en vivo durante diciembre

Durante el mes de diciembre, el Biomuseo desarrolla la exhibición especial “Océanos Divididos”, una experiencia educativa que permite a los visitantes observar en tiempo real a los buzos mientras realizan labores dentro de las peceras del museo.

La actividad está programada para los domingos 14 y 21 de diciembre, en horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., y está dirigida a público de todas las edades.

Una experiencia educativa en vivo en el Biomuseo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000161344318787961?s=20&partner=&hide_thread=false Durante el mes de diciembre se desarrolla en el @biomuseo la exhibición "Océanos Divididos", donde los visitantes podrán observar a los buzos mientras trabajan dentro de las peceras. pic.twitter.com/zgUDThmuI6 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 14, 2025

“Océanos Divididos” busca acercar a los visitantes al trabajo que realizan los buzos especializados en el mantenimiento y cuidado de los ecosistemas marinos, ofreciendo una mirada directa y educativa sobre la vida marina y la importancia de su conservación.

Los asistentes podrán observar cómo los buzos interactúan con las especies dentro de las peceras, mientras se desarrollan las tareas habituales de limpieza y monitoreo.

¿Cómo participar?

La actividad no tiene costo adicional y aplica con el boleto regular de entrada al Biomuseo, por lo que no se requiere inscripción previa.

El museo recomienda a los visitantes llegar con anticipación, ya que este tipo de exhibiciones suele generar alta afluencia, especialmente durante la temporada navideña.