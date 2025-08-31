Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 11:50

Bomberos atienden accidente de tránsito en Río de Jesús, Veraguas

Los bomberos brindaron los primeros auxilios a tres adultos y un menor de edad que resultaron lesionados.

Bomberos atienden accidente de tránsito en Río de Jesús.

Bomberos atienden accidente de tránsito en Río de Jesús.

Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió un accidente de tránsito registrado en la vía hacia la comunidad de Utira, en el distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas.

En el lugar, brindaron los primeros auxilios a tres adultos y un menor de edad que resultaron lesionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962189548051419189&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Fiscal: Premios de B/.10,000 en el sorteo de octubre, ¡descubre cómo participar!

Trágico accidente en Villa Zaita: joven muere al tocar un cable de alta tensión

Becas socioeconómicas del IFARHU: así serán entregadas el próximo año ¡Pendientes!

Recomendadas

Más Noticias