Bomberos atienden accidente de tránsito en Río de Jesús, Veraguas

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió un accidente de tránsito registrado en la vía hacia la comunidad de Utira, en el distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962189548051419189&partner=&hide_thread=false
Personal del @BCBRP atendió un accidente de tránsito registrado en la vía hacia la comunidad de Utira de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2025
Le brindaron los primeros auxilios a tres adultos y un menor de edad que resultaron lesionados. pic.twitter.com/uv6piCmZGn