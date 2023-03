Cámara de Comercio de Colón dice NO al paro del sector aduanero.

"Urge a las partes involucradas a sentarse y llegar a acuerdos ganar-ganar para no detener los servicios, buscar la paz y bienestar, y no afectar a terceros (…) La provincia de Colón y el país no aguantan más paralizaciones de funciones", presenta el escrito.