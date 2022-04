Cámara Provincial de Transporte, Capítulo de Panamá, anuncia paralización del servicio y cierres para el 3 de mayo

Denuncian que en las estaciones de combustible encargadas de distribuir el beneficio otorgado por el gobierno nacional, no se está cumpliendo con el mismo "y esto ha traído como consecuencia la disconformidad de todas prestatarias y conductores del servicio selectivo, colectivo de la zona urbana de Panamá (Centro, Este, Norte de nuestra provincia)", señala un comunicado.

Aunado a esto, los transportistas reiteran que se mantiene la inconformidad de todas las prestatarias y de los conductores del servicio selectivo, colectivo de la zona urbana de Panamá, por el tema de las plataformas electrónicas, las cuales consideran que están incumpliendo las leyes existentes que regulan el transporte público en Panamá.

"Por estos motivos hemos decidido que el día martes 3 de mayo del año que nos precede estaremos realizando paralización del servicio con cierres de vía, en diferentes puntos de la urbe capital, solicitamos a los usuarios y pueblo panameño disculpa por esta decisión, pero ya el sector no aguanta la incapacidad del ente regulador y fiscalizador en cuanto al beneficio otorgado por el gobierno y no es posible que a la fecha no tengamos respuesta del mismo", concluye señalando la nota de esta Cámara.

Cabe indicar que en días pasados los transportistas de la Canatra y del Consejo de Transporte del Interior (Cotradin) habían acordado con el Gobierno el uso de unos bonos de combustibles, la exoneración en los repuestos e impuestos de aduanas para el ingreso de piezas, para evitar irse a un paro del transporte a nivel nacional ante el alza que enfrenta el combustible por estos días.