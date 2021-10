Camioneros cierran la Cinta Costera, piden ser tomados en cuenta en megaproyectos estatales

Transportistas de camiones volquete cierran la Cinta Costera

“La protesta se debe a que nosotros hemos venido tratando de dialogar con todas las autoridades que tienen que ver, hemos ido varias veces a Presidencia, hemos hablado con MOP, con la Autoridad de Aseo y nadie nos da respuesta, nosotros necesitamos ser incluidos en los megaproyectos de todo lo que tiene que ver con movimientos de tierra, queremos ser incluidos en la cuestión del aseo”, expresaron los manifestantes.

Agregaron que además están siendo afectados por el incremento en el precio del combustible y que las empresas que los contratan les pagan tarifas ínfimas.

“Hemos agotado el diálogo pero no hemos obtenido respuesta, nosotros necesitamos también con el tema de combustible, nosotros hemos sido golpeados desde antes de la pandemia, desde el Gobierno de (Juan Carlos) Varela, nosotros no tenemos puentes de trabajo, el presidente dice que nos tenemos que reinventar, pero cómo, si entonces los empresarios, las personas que se ganan las licitaciones de los proyectos nos contratan con tarifas miserables que nosotros tenemos que hacerle frente, entonces nos siguen afectando con el combustible… por donde quiera no puedo porque no tengo la capacidad monetaria, una llanta de esos camiones de segunda son 200 dólares que nos está saliendo, el combustible está subiendo, para nosotros hacer las diferentes vueltas tenemos que tener 100 dólares mínimo y de dónde lo vamos a sacar si lo que nos pagan ni siquiera nos da para poder hacerle frente a nuestros gastos”, señalaron.

Agregaron que anteriormente han entregado un pliego de peticiones a la Presidencia de la República, sin embargo, al no obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades piden la presencia del presidente de la República.

“Queremos ya que el señor presidente se presente con nosotros aquí, nosotros no queremos ninguna otra autoridad que no nos dé solución a lo que estamos pidiendo”, puntualizaron.