Canal de Panamá: Las reacciones tras las advertencias de Trump sobre retomar el control

Uno de los principales pronunciamientos vino del excandidato presidencial y líder del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien de manera tajante expresó en redes sociales: "El canal es nuestro. PUNTO". Su mensaje reafirmó el sentir de muchos panameños que consideran el Canal un símbolo de independencia y éxito para la nación.

Expresidente Ernesto Pérez Balladares reacciona a las declaraciones de Trump

El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) también rechazó las palabras de Trump, calificándolas de "falsas" y aclarando que "no hay un solo chino manejando el Canal de Panamá", en alusión a teorías erróneas sobre la influencia de empresas extranjeras en su administración.

Por su parte, Martín Torrijos, exmandatario de 2004 a 2009 y hijo del general Omar Torrijos, quien firmó los tratados que marcaron la transferencia del Canal a Panamá, subrayó que "lo que diga el presidente Trump no define nuestro destino. Panamá no está sola, la historia está de nuestro lado. La soberanía es fruto de nuestra lucha".

El rechazo a las declaraciones de Trump no solo provino de figuras políticas. La empresa privada, junto con activistas, sindicatos y usuarios de redes sociales, también se ha unido al clamor en defensa de la soberanía panameña. En este contexto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó el compromiso inquebrantable de la región con los Tratados Torrijos-Carter. "La vigencia de estos Tratados es incontestable, como lo es la soberanía de Panamá sobre el Canal. El uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza no son admisibles y no son de recibo para disputar los derechos adquiridos del pueblo y gobierno panameños respecto al Canal", afirmó Almagro.

El tema del Canal sigue siendo una cuestión de vital importancia para Panamá, especialmente debido a la histórica presencia de Estados Unidos en la 'Zona del Canal', un enclave que estuvo bajo su control durante casi un siglo. La reacción de la sociedad panameña refleja el firme compromiso con la soberanía nacional y el respeto a los acuerdos internacionales que han garantizado la administración panameña del Canal desde su transferencia en 1999.