Canasta Básica: ¿Cómo afecta el precio del combustible?

Se han hecho peticiones y solicitudes al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que busquen una alternativa, a pesar que cuentan con un programa de subsidio, el mismo no está accesible para todos los productores, ya que se basa en la cantidad que invierta el productor así será el apoyo del gobierno. Asegura Ludjerio Sanchez, presidente de la ADACHI.

Precios de productos regulados

Según la Autoridad de protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), en la actualidad, se verifica el cumplimiento de los establecimientos en mantener los costos de aquellos productos que conforman la canasta básica y que sus precios están congelados, sin embargo, no significa que todos los alimentos se encuentran en dicha lista.

Recientemente el gobierno sacó de la lista de alimentos con precios congelados a la cebolla, pero estableció mediante un decreto ejecutivo extender el control de precios de 8 productos por seis meses más.

No todos los productos de la canasta básica se encuentran regulados por el estado, aclara ACODECO, resaltando que los empresarios tienen el derecho de elevar o disminuir el precio de algunos alimentos, quedando en el consumidor decidir si comprar o no el producto.

Existen establecimientos que ofrecen precios accesibles donde los consumidores podrían comprar su producto más económico, la institución solo verifica si el establecimiento mantiene el precio fijado por el gobierno en los productos con regulación, por otro lado, la autoridad realiza una encuesta para determinar el costo que denominan la canasta básica.