Ricardo Martinelli, candidatura ¿Está o no inhabilitado tras condena por caso New Business?

Candidatura de Ricardo Martinelli ¿Está o no Inhabilitado tras condena por caso New Business?

El abogado Ernesto Cedeño, opina que “se requiere una condena de cinco años o más, no sé las razones por las cuales la Juez Baloísa no lo inhabilitó de forma accesoria, el sustento no me parece, se requiere una aclaración”.