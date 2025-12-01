La Policía Nacional aprehendió a Aristides Rangel López, uno de los más buscados por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo. Su captura se realizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo.
Panamá Nacionales - 1 de diciembre de 2025 - 16:34
Capturan en Pueblo Nuevo a uno de los más buscados por pandillerismo
Según la Policía Nacional, la captura de este sujeto se realizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo.
