Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 16:34

Capturan en Pueblo Nuevo a uno de los más buscados por pandillerismo

Según la Policía Nacional, la captura de este sujeto se realizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Capturan en Pueblo Nuevo a  Aristides Rangel López

Capturan en Pueblo Nuevo a  Aristides Rangel López, uno de los más buscados por pandillerismo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió a Aristides Rangel López, uno de los más buscados por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo. Su captura se realizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995599078072455198&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cuerpo de Bomberos realiza investigación por explosión en el PH Torres de Montserrat

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat, Pueblo Nuevo, deja un herido

MEDUCA aprueba nuevo manual para vacantes docentes y refuerza criterios de selección

Recomendadas

Más Noticias