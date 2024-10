Caso lingotes de oro contra Zulay Rodríguez es declarado extinto y archivan el expediente

Zulay Rodríguez logra acuerdo con juez de garantías

Un juez de garantías declaró extinto el proceso en contra de la diputada @ZulayRL por el caso lingotes de oro, y ordenó el archivo del expediente. #TReporta pic.twitter.com/gqbSTeBUUo — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2024

Durante la audiencia, el juez declaró un receso para comunicarse con el hijo de la presunta víctima ya fallecida José Luis Penagos, con el fin de explorar una posible colaboración. Tras la conversación, se logró un acuerdo que permitió avanzar con el archivo del caso.

A la salida del Sistema Penal Acusatorio, Rodríguez manifestó su alivio ante la decisión judicial: "Tres años donde han dicho que me robé unos lingotes, y no eran lingotes sino placas", declaró. Además, puntualizó que el juez había aclarado que no se podían formular cargos sin una imputación previa. “Después de escuchar al denunciante, archivaron todo”, concluyó la diputada.

Esta decisión cierra el caso, dejando a Rodríguez libre de las acusaciones que pesaban en su contra.