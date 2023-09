Caso New Business: Corte Suprema de Justicia no admite advertencia de inconstitucionalidad

Caso New Business

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa técnica particular del expresidente de la República, Ricardo Martinelli dentro del proceso que se le sigue por el delito de blanqueo de capitales mediante le caso New Business, ventilado en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que se declare inconstitucional el artículo 254 del Código Penal.