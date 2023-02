Cédulas: ¿Cuántas se reportaron pérdidas en el carnaval?

https://twitter.com/tepanama/status/1628237952009502720 Un total de 232 cédulas fueron reportadas en los 4 días de carnavales en los diferentes puntos del Tribunal Electoral a nivel nacional.



Ingresa a nuestro sitio web: https://t.co/j0oOgfIXTR y verifica si tu cédula fue reportada.#TribunalContigo #Cuidatucédula pic.twitter.com/Z1zTApWH7J — Tribunal Electoral (@tepanama) February 22, 2023

¿Cómo ingresar al sistema?

Por medio de la página web ¿Dónde está mi cédula? en Carnavales, usted ingresa su número de cédula, si el buscador muestra que el documento se encuentra en el listado, puede recuperarlo. No obstante, si este no aparece, es porque aun no fue reportada como perdida.