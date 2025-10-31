Centro 311 no atenderá llamadas durante feriados de noviembre

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental ( AIG ) informó que durante los días feriados 2, 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre de 2024, el Centro de Atención Ciudadana 311 no estará recibiendo llamadas telefónicas.

AIG informó que el Centro de Atención Ciudadana 311 suspenderá llamadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/311Panama/status/1984342079841972271&partner=&hide_thread=false COMUNICADO



El Centro de Atención Ciudadana 311, durante los días festivos, atenderá tus gestiones y reportes a través de https://t.co/3YeVJ4GyWE. pic.twitter.com/gGa9y2xred — 311 Panamá (@311Panama) October 31, 2025

Sin embargo, los ciudadanos podrán canalizar sus solicitudes, reportes o gestiones a través de los canales digitales habilitados:

Sitio web :www.panamaconecta.gob.pa

App : Panamá Conecta

Correo electrónico: [email protected]

La AIG reiteró su compromiso con la atención ciudadana y con la mejora continua de los servicios digitales del Estado, especialmente en estas fechas en que se celebran las fiestas patrias. El Centro 311 retomará su atención telefónica regular una vez concluidos los días de descanso nacional.