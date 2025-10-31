Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 14:56

Centro 311 no atenderá llamadas durante feriados de noviembre

La AIG informó que el Centro de Atención Ciudadana 311 suspenderá llamadas del 2 al 28 de noviembre por feriados, pero mantendrá atención digital.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que durante los días feriados 2, 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre de 2024, el Centro de Atención Ciudadana 311 no estará recibiendo llamadas telefónicas.

Sin embargo, los ciudadanos podrán canalizar sus solicitudes, reportes o gestiones a través de los canales digitales habilitados:

La AIG reiteró su compromiso con la atención ciudadana y con la mejora continua de los servicios digitales del Estado, especialmente en estas fechas en que se celebran las fiestas patrias. El Centro 311 retomará su atención telefónica regular una vez concluidos los días de descanso nacional.

