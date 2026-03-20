Cierra postulación a Defensor del Pueblo en Panamá: 35 aspirantes

La Asamblea Nacional de Panamá cerró este viernes a las 4:00 p.m. el proceso de recepción de documentos para aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo. La convocatoria, que inició el pasado 18 de marzo, fue organizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, encargada de evaluar a los candidatos conforme al reglamento establecido.
Hasta las 2:20 p.m. de este viernes se habían registrado 35 ciudadanos interesados en ocupar el cargo, una de las posiciones clave en la defensa de los derechos humanos en el país.
Próximos pasos del proceso para escoger al nuevo Defensor del Pueblo
Según lo informado, el lunes 23 de marzo se realizará la publicación oficial de los aspirantes en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional.
Posteriormente, los expedientes serán presentados ante la Comisión de Gobierno, donde se dará a conocer el mecanismo de selección del nuevo Defensor del Pueblo.
Requisitos exigidos a los candidatos
El reglamento establece una serie de documentos obligatorios para los aspirantes, entre ellos:
- Carta de postulación
- Certificado de nacimiento timbrado
- Copia autenticada de la cédula
- Certificación del Tribunal Electoral que confirme el pleno goce de derechos civiles y políticos
- Antecedentes penales emitidos por la Dirección Nacional de Investigación Judicial
- Hoja de vida
Además, los aspirantes deben presentar declaraciones juradas en las que certifiquen:
- No haber sido condenados por delitos con penas mayores a cinco años
- No tener vínculos de consanguinidad o afinidad con el presidente de la República, ministros, magistrados de la Corte Suprema o diputados
Un proceso clave para los derechos ciudadanos
La elección del Defensor del Pueblo es un proceso de alto interés público, ya que esta figura es responsable de velar por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Panamá.