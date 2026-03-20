Cierra postulación a Defensor del Pueblo en Panamá: 35 aspirantes

La Asamblea Nacional de Panamá cerró este viernes a las 4:00 p.m. el proceso de recepción de documentos para aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo . La convocatoria, que inició el pasado 18 de marzo, fue organizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, encargada de evaluar a los candidatos conforme al reglamento establecido.

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Hasta las 2:20 p.m. de este viernes se habían registrado 35 ciudadanos interesados en ocupar el cargo, una de las posiciones clave en la defensa de los derechos humanos en el país.

Próximos pasos del proceso para escoger al nuevo Defensor del Pueblo

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Según lo informado, el lunes 23 de marzo se realizará la publicación oficial de los aspirantes en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional.

Posteriormente, los expedientes serán presentados ante la Comisión de Gobierno, donde se dará a conocer el mecanismo de selección del nuevo Defensor del Pueblo.

Requisitos exigidos a los candidatos

El reglamento establece una serie de documentos obligatorios para los aspirantes, entre ellos:

Carta de postulación

Certificado de nacimiento timbrado

Copia autenticada de la cédula

Certificación del Tribunal Electoral que confirme el pleno goce de derechos civiles y políticos

Antecedentes penales emitidos por la Dirección Nacional de Investigación Judicial

Hoja de vida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035121081883783615?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 35 personas se postularon para el cargo de defensor del Pueblo, para el período 2026-2031.



La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional abrió la convocatoria el pasado miércoles.



Los interesados tenían hasta las 4:00 p.m. de… pic.twitter.com/l90UHavhrT — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Además, los aspirantes deben presentar declaraciones juradas en las que certifiquen:

No haber sido condenados por delitos con penas mayores a cinco años

No tener vínculos de consanguinidad o afinidad con el presidente de la República, ministros, magistrados de la Corte Suprema o diputados

Un proceso clave para los derechos ciudadanos

La elección del Defensor del Pueblo es un proceso de alto interés público, ya que esta figura es responsable de velar por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Panamá.