Cierre de oficinas públicas este miércoles: Hasta qué hora trabaja el gobierno hoy

El Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Ghana.

La decisión busca permitir que los servidores públicos puedan apoyar a la selección nacional durante su primer compromiso en la cita mundialista.

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Oficinas públicas esenciales mantendrán operaciones

El decreto excluye a las instituciones encargadas de prestar servicios esenciales a la población, las cuales deberán continuar operando con normalidad.

Entre las entidades exceptuadas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hospitales y centros de salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (MINSA), Correos Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

También continuarán laborando el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, el Servicio Nacional de Migración y los estamentos de la Fuerza Pública.