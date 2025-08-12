Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 09:49

Colegio Nacional de Abogados respalda salida de Panamá de listas discriminatorias

Durante el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva para el periodo 2025-2027, el Colegio Nacional de Abogados destacó el trabajo del gobierno.

Colegio Nacional de Abogados.

“Hoy Panamá ha dado un paso importante, gracias al esfuerzo de colegas aquí presentes, al salir de las listas grises y discriminatorias”, expresó Maritza Cedeño durante su toma de posesión como presidenta del gremio para el periodo 2025-2027.

El Colegio Nacional de Abogados trabaja en favor del desarrollo del país

Cedeño aseguró que el Colegio Nacional de Abogados continuará trabajando de forma incansable en favor del desarrollo del país, proponiendo nuevas normativas en materia judicial, marítima y constitucional para fortalecer el Estado de derecho.

“Debemos reflexionar en qué justicia estamos construyendo, por ello creemos en una reforma profunda que asegure una justicia ágil, eficiente y transparente… creemos también en una reforma constituyente, donde este gremio estará presente”, añadió. “Debemos reflexionar en qué justicia estamos construyendo, por ello creemos en una reforma profunda que asegure una justicia ágil, eficiente y transparente… creemos también en una reforma constituyente, donde este gremio estará presente”, añadió.

