Colegio Nacional de Abogados respalda salida de Panamá de listas discriminatorias

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) resaltó la labor del gobierno y de diversos sectores para lograr la salida del país de las listas grises y discriminatorias.

“Hoy Panamá ha dado un paso importante, gracias al esfuerzo de colegas aquí presentes, al salir de las listas grises y discriminatorias”, expresó Maritza Cedeño durante su toma de posesión como presidenta del gremio para el periodo 2025-2027.

El Colegio Nacional de Abogados trabaja en favor del desarrollo del país

Cedeño aseguró que el Colegio Nacional de Abogados continuará trabajando de forma incansable en favor del desarrollo del país, proponiendo nuevas normativas en materia judicial, marítima y constitucional para fortalecer el Estado de derecho.

"Debemos reflexionar en qué justicia estamos construyendo, por ello creemos en una reforma profunda que asegure una justicia ágil, eficiente y transparente… creemos también en una reforma constituyente, donde este gremio estará presente", añadió.