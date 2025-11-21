Colón Puerto Libre revela impacto económico y social tras su Primer Censo Empresarial.

Durante la primera sesión de la reactivada Junta Asesora del Sistema Especial de Colón Puerto Libre (CPL) , presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se presentaron los resultados del Primer Censo Empresarial, los cuales evidencian el impacto social y económico que ha tenido este régimen en la provincia.

El estudio, presentado por el secretario ejecutivo del CPL, Carlos Manuel Gómez Rudy, revela que las empresas registradas generan un número significativo de empleos para la población local, con un enfoque especial en jóvenes y mujeres. En total, más de mil colonenses se benefician directamente entre trabajadores y dependientes.

El censo evidencia que el CPL impulsa empleo inclusivo y local: la mayoría del personal está compuesto por jóvenes entre 18 y 35 años, más de la mitad son mujeres y el 80% de los trabajadores reside en Colón. Esto garantiza que los beneficios económicos permanezcan en la comunidad y contribuyan a dinamizar el comercio y los servicios locales. Actualmente, existen 57 empresas registradas como inversionistas comerciales, con una contratación directa de 342 puestos de trabajo.

MINISTRO DE COMERCIO - MICI Ministro de Comercio, Julio Moltó, y autoridades estatales. MICI

El ministro Moltó destacó que la provincia de Colón es una pieza clave dentro del modelo logístico y comercial del país, y que estos resultados confirman el potencial del CPL para consolidarse como un eje de dinamización económica. “El Sistema Especial de Colón Puerto Libre forma parte de una estrategia integral del Plan Estratégico de Gobierno 2025–2029, que busca reactivar el casco urbano, formalizar el comercio y crear nuevas oportunidades para los colonenses”, afirmó.

Entre enero y octubre de 2025, el CPL registró 180,878 transacciones a través de la plataforma DMCE–CPL, con un 90% de compradores nacionales y un 10% de turistas, alcanzando un valor total de 20 millones de balboas. Estas cifras reflejan una sólida base en el mercado local y un potencial de crecimiento en el componente turístico.

El año anterior, el régimen contabilizó 213,783 transacciones por un valor de 24.9 millones de balboas. De estas, el 88% fueron realizadas por compradores panameños y el 12% por turistas.

Durante la sesión también se presentaron los avances en gestión institucional del CPL, incluyendo el lanzamiento de la campaña del sello “Soy Empresa Colón Puerto Libre”, que identifica a los comercios autorizados y fortalece la confianza del consumidor, promoviendo la formalización y la transparencia dentro del régimen.

Asimismo, la sesión marcó la reactivación formal de la Junta Asesora, un órgano que llevaba varios años sin sesionar y cuya función es orientar la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas del CPL. Su reactivación permitirá coordinar esfuerzos entre instituciones, dar seguimiento a los compromisos del Gobierno con la provincia y consolidar un trabajo conjunto para impulsar la reactivación económica de Colón.

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, señaló que el fortalecimiento del régimen de Colón Puerto Libre contribuirá a atraer inversiones tanto comerciales como de infraestructura, lo que dinamizará la recuperación económica de la ciudad y de la provincia.

Por su parte, Diana Mora, representante de la micro, pequeña y mediana empresa de Colón, valoró positivamente los resultados del censo y afirmó que el CPL es una herramienta clave para generar empleo y atraer consumo, especialmente por el potencial turístico e histórico de la ciudad. Además, destacó que fortalecer la infraestructura y el comercio local permitirá que más colonenses se beneficien directamente de estas iniciativas.

“El trabajo que estamos impulsando requiere coordinación de todas las entidades representadas aquí. Colón necesita acciones ordenadas, basadas en datos y con una visión compartida de desarrollo”, concluyó el ministro Moltó.