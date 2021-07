Comienzan a regir nuevas medidas en Panamá Metro y distritos de Veraguas, Colón y Chiriquí

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 805 del 23 de julio de 2021 se establece para el distrito de Panamá un toque de queda de lunes a domingo desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Se exceptúan de esta medida, los corregimientos de Pacora, Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba y Las Cumbres, las cuales mantendrán la medida de toque de queda, de lunes a domingo, desde 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En los distritos de Soná, La Mesa y Santiago, en la provincia de Veraguas, , se levanta la medida de cuarentena total los domingos sin jornada laboral ni movilidad y se ordena un toque de queda de lunes a domingo, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Para el distrito de Mariato, Las Palmas, San Francisco, Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fé y Río de Jesús se mantendrán con la medida de toque de queda de lunes a domingo, desde las 12:00 a.m. a las 4:00 a.m.

En el distrito de Atalaya, se mantienen las medidas establecidas de cuarentena total los domingos, que comprende desde el sábado a partir de las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m. y de toque de queda de lunes a sábado, desde las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Mientras que en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, a partir del lunes 26 de julio, se flexibiliza un toque de queda, de lunes a domingo desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., y para el resto de la provincia se mantendrá vigente la medida toque de queda, de lunes a domingo, desde las 12:00 a.m hasta las 4:00 a.m.

En los distritos de Alanje, Remedios Renacimiento, San Félix, Tolé y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, se establece un toque de queda de lunes a domingo desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Se mantiene para el resto de la provincia de Chiriquí la medida de toque de queda de lunes a domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.