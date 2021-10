Comisión de Credenciales culmina primera legislatura sin admitir denuncias contra magistrados

"En la comisión hemos podido hacer un trabajo en equipo. Recuerden que la comisión está compuesta por diputados oficialistas, diputados de oposición, independientes y usted ha visto que en esta comisión durante estos seis meses se ha manejado todo con serenidad, con tranquilidad y en la mayoría de los casos con consenso, no se ha visto oposición alguna a las verificaciones de los magistrados, por ejemplo, e inclusive en el tema de los archivos que se han dado a denuncias el 90% ha sido bajo consenso y creo que es lo positivo", señaló Ávila.

El presidente de la Comisión destacó que cualquier denuncia que reúna los requisitos fundamentales y que requiera una apertura de los expedientes se realizará, por lo que agregó que la mayoría de las denuncias que les han llegado han sido sobre los fallos de los magistrados y ellos no pueden tomar decisiones sobre estos fallos, equiparando la situación con alguna objeción que hagan los magistrados sobre la creación de alguna ley que haga un diputado.

"Lo que se ha cerrado es con justa razón, en el caso inclusive del señor presidente había un decreto, cuando él dijo "me la voy a rifar", que señalaba y eximía a ciertos funcionarios de los cuales, por su obligación de funcionarios, tenían que estar en la calle dando la cara, ayudando a la gente en el tema de la pandemia y a eso se quiso referir el presidente, así que no podíamos admitir algo que no tenía peso legal", explicó el diputado.

Ávila indicó que las denuncias son revisadas primero por un equipo legal que examina la oportunidad de procedencia de éstas y posteriormente se les entrega a todos los diputados de la comisión para que las revisen.

Sobre las 11 denuncias que quedan pendientes, Ávila acotó que no eran prioridad de examen en este periodo y aseguró que las revisarán en el siguiente periodo.