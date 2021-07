Comisión de Credenciales mantiene 14 denuncias contra magistrados y 2 contra el Presidente de la República

https://twitter.com/AmethPerez82/status/1414666309237886977 14 denuncias contra magistrados de la CSJ y 2 contra el Presidente de la República, mantiene la Comisión de Credenciales de la Asamblea, así lo informó su Pdte. Leando Ávila. @TReporta pic.twitter.com/OK74djh4hD — Ameth Pérez (@AmethPerez82) July 12, 2021

“Estamos hablando de alrededor de 14 denuncias que hay contra magistrados, 2 contra el señor Presidente de la República, pero como bien lo señalamos, nosotros las vamos a examinar y se va a hacer estrictamente lo que dice la ley, o sea, nosotros no vamos a inventar nada que no estés escrito en la ley, si hay causa sobre alguna de estas denuncias se harán los informes respectivos, la Comisión de Credenciales tomaría su decisión, pero si no hubiese causa también, asimismo sería desechada”, manifestó Ávila.

Añadió que corresponde a cada uno de los miembros de la Comisión de Credenciales leer las denuncias, para posteriormente decidir si existen méritos sobre las mismas o no.

“Nosotros tenemos ahora que pasar a darle lectura a esos expedientes, yo no puedo esgrimir criterios sin haberlos leído… hay que tomarse un tiempo para leerlas, la mayoría de los diputados y diputadas van a estar por primera vez en esta Comisión, entonces cada uno de ellos va a tener que leer las denuncias, asimismo lo tengo que hacer yo y pasaremos a examinarlas, pero reiterando que las mismas serán debidamente escudriñadas en base a lo que establece la ley para ver si hay méritos o no”, recalcó.