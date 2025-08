Concurso General de Becas 2025: ¿Habrá convocatoria por el IFARHU?

Contenido relacionado: Director del IFARHU proyecta ampliar becas en 2026

Sobre el presupuesto para 2025, detalló que se solicitarán cerca de 100 millones de dólares para cubrir becas que no se entregaron este año y las nuevas que puedan otorgarse. Sin embargo, enfatizó la importancia de mantener la disciplina fiscal: “Prefiero mil veces que me respeten un presupuesto actual a que me den uno aumentado que después me recorten”, advirtió.

IFARHU y las solicitudes de la Fiscalía de expedientes de becas

"Nosotros en el 2010 pagábamos con nota, trimestre tras trimestre. Con las nuevas administraciones lo que se ajustó es que es por matricularse y por asistir, que al final no le estás midiendo el esfuerzo. Y para nuestro concepto debiese volverse a nota y es posible hasta subir un…

Godoy también reconoció la presión que enfrenta la institución por solicitudes masivas de expedientes desde la Fiscalía y la Contraloría, especialmente de estudiantes que cursan estudios en el extranjero.

"Muchos expedientes nos los solicitan y no podemos respaldar un pago. Entendemos la desesperación de muchos padres, pero tenemos que respetar los debidos procesos", explicó.

El director defendió además la transparencia del programa, ante críticas sobre la posible asignación discrecional de becas de asistencia económica: “Lo que queremos es dar la tranquilidad de que a los jóvenes que se les tramitaron las becas cumplieron con los requisitos”, dijo.

Modelos de pagos digitales

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, explica que evalúan la aplicación de una trazabilidad del programa PASE-U y están "trabajando con el Banco Nacional y con la Cajas de Ahorro para entregar Tarjetas Claves Sociales que nos permitan restringir el acceso al dinero y por…

Finalmente, Godoy consideró necesario volver a un modelo en que el pago de las becas esté ligado al rendimiento académico: “En 2010 pagábamos por nota, trimestre tras trimestre. Hoy se paga solo por matricularse y asistir, sin medir el esfuerzo. Debiésemos volver a pagar por promedio, incluso subir un poco más la exigencia”.

El IFARHU prevé seguir revisando expedientes atrasados y definir en las próximas semanas si abrirá una nueva convocatoria del Concurso General de Becas 2025.