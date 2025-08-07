Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 7 de agosto de 2025

En su conferencia semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará a Nueva York para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Reiteró que el contrato de Panama Ports Company para la operación de dos puertos es lesivo al interés nacional, pero que está dispuesto a conversar con la compañía “en función de una nueva relación portuaria para todo el país”.

Respondió a cuestionamientos sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en la conformación de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, por la presencia del asesor presidencial José Ricardo Fábrega en el Órgano Legislativo, entre otros temas que abordó.