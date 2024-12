Conferencia de prensa del presidente Mulino: Temas abordados hoy, 19 de diciembre de 2024

Live Blog Post

Presidente Mulino reafirma compromiso con la reforma a la CSS

Mulino, reiteró la importancia de avanzar en la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), calificándola como una necesidad imperativa para garantizar la sostenibilidad de la principal institución de seguridad y financiera del país.

“Yo, como he dicho antes, he cumplido, ahí está la ley. No es un capricho, es una necesidad de la principal institución de seguridad y financiera del país, que es la Caja de Seguro Social. No es mi capricho, la Caja de Seguro Social no puede seguir como está”, enfatizó el mandatario durante su intervención.