Contralor presentará más de 300 cheques retenidos de funcionarios de la Asamblea ante el Ministerio Público

“Deben dar las explicaciones de dónde trabajan, cuáles son sus funciones, dónde marcan, por qué no marcan; porque como hemos dicho en otras ocasiones: el que no trabaja, que no cobre”, manifestó el contralor durante declaraciones a medios.

Contralor resalta que más de 100 cheques, no han sido retirados

Flores también señaló que más de 100 cheques no han sido retirados en dos quincenas, y que, si bien algunos funcionarios han presentado su renuncia, también han identificado casos que han causado sorpresa.

"Hay descarados que van a buscar su cheque, los hemos visto, y causa un poquito de sorpresa, pero bueno, de caraduras está lleno el mundo", expresó de forma enfática.

El contralor reiteró el compromiso de su despacho con la fiscalización del uso de fondos públicos y advirtió que se continuará investigando a todos los funcionarios cuyos pagos se encuentren bajo sospecha de irregularidades.