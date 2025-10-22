Contraloría desmiente secuestro de bienes a exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

La Contraloría General de la República desmintió una información que circula en redes sociales sobre el presunto secuestro de bienes y cuentas bancarias a exfuncionarios del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo.
