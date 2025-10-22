Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 12:23

Contraloría desmiente secuestro de bienes a exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo

La Contraloría General de la República desmintió el presunto secuestro de bienes y cuentas bancarias a exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

Contraloría desmiente secuestro de bienes a exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

Contraloría desmiente secuestro de bienes a exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

Contraloría General
Ana Canto
Por Ana Canto

La Contraloría General de la República desmintió una información que circula en redes sociales sobre el presunto secuestro de bienes y cuentas bancarias a exfuncionarios del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981040288144470474&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Si se puede! La historia de la mujer que con venta de cacao sostiene a su familia

Mercado San Felipe Neri: cierran temporalmente área de fondas

Minsa reporta más de 600 casos del virus de Oropouche en Panamá

Recomendadas

Más Noticias