Corte de agua en Betania este domingo 29 de marzo: horario y áreas afectadas

El Programa de Saneamiento de Panamá informó que este domingo 29 de marzo se suspenderá el suministro de agua potable en sectores de Betania debido a trabajos en la red. La medida responde a la reubicación de una tubería de 6 pulgadas en el área de Fortasa, como parte de mejoras en el sistema.
Horario de suspensión en Betania
El corte de agua se realizará en el siguiente horario:
- Domingo 29 de marzo de 2026
- De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Sector afectado: Área de Fortasa, en Betania
Durante este tiempo se estarán ejecutando labores de conexión de la nueva tubería.
Sector afectado
Recomendaciones a la población
Las autoridades recomiendan a los residentes:
- Almacenar agua con anticipación
- Hacer uso racional del recurso durante el día
- Tomar previsiones para actividades domésticas
El proyecto busca mejorar la distribución de agua potable en el sector mediante la instalación y conexión de una nueva tubería, lo que contribuirá a un servicio más eficiente.