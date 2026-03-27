Corte de agua en Betania este domingo 29 de marzo: horario y áreas afectadas

El Programa de Saneamiento de Panamá informó que este domingo 29 de marzo se suspenderá el suministro de agua potable en sectores de Betania debido a trabajos en la red. La medida responde a la reubicación de una tubería de 6 pulgadas en el área de Fortasa, como parte de mejoras en el sistema.

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Horario de suspensión en Betania

El corte de agua se realizará en el siguiente horario:

Domingo 29 de marzo de 2026

De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sector afectado: Área de Fortasa, en Betania

Durante este tiempo se estarán ejecutando labores de conexión de la nueva tubería.

Sector afectado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037554613444923538?s=20&partner=&hide_thread=false El programa de Saneamiento Panamá, @saneamiento_pma, informa a los residentes de Betania que realizará trabajos de reubicación de una sección de tubería de agua potable de 6 pulgadas en el sector de Fortasa, por lo que se suspenderá el suministro de agua potable este domingo 29… pic.twitter.com/Sw8r5JlsRg — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan a los residentes:

Almacenar agua con anticipación

Hacer uso racional del recurso durante el día

Tomar previsiones para actividades domésticas

El proyecto busca mejorar la distribución de agua potable en el sector mediante la instalación y conexión de una nueva tubería, lo que contribuirá a un servicio más eficiente.