Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 11:06

Corte de agua en Betania este domingo 29 de marzo: horario y áreas afectadas

Habrá suspensión de agua en Betania este domingo 29 de marzo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. por trabajos del Saneamiento Panamá en Fortasa.

Corte de agua en Betania 

Corte de agua en Betania 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Programa de Saneamiento de Panamá informó que este domingo 29 de marzo se suspenderá el suministro de agua potable en sectores de Betania debido a trabajos en la red. La medida responde a la reubicación de una tubería de 6 pulgadas en el área de Fortasa, como parte de mejoras en el sistema.

Horario de suspensión en Betania

El corte de agua se realizará en el siguiente horario:

  • Domingo 29 de marzo de 2026
  • De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Sector afectado: Área de Fortasa, en Betania

Durante este tiempo se estarán ejecutando labores de conexión de la nueva tubería.

Sector afectado

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Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan a los residentes:

  • Almacenar agua con anticipación
  • Hacer uso racional del recurso durante el día
  • Tomar previsiones para actividades domésticas

El proyecto busca mejorar la distribución de agua potable en el sector mediante la instalación y conexión de una nueva tubería, lo que contribuirá a un servicio más eficiente.

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