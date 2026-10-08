COVID-19 en Panamá: Minsa reporta 9 casos nuevos y 8 personas hospitalizadas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la circulación de COVID-19 en Panamá mantiene una tendencia a la disminución. Durante la semana epidemiológica 38 de 2026 se confirmaron nueve casos, mientras que el acumulado anual alcanzó los 1,023 contagios. Las autoridades también reportaron ocho personas hospitalizadas, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

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¿Cuántos casos de COVID-19 se han registrado en Panamá en 2026?

El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Pablo González, detalló que la positividad descendió a 1.7 % en comparación con la semana anterior.

Según el reporte epidemiológico, las cifras son las siguientes:

9 casos confirmados durante la semana epidemiológica 38.

1,023 casos acumulados en lo que va de 2026.

1.7 % de positividad .

8 personas hospitalizadas: seis en sala y dos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

González explicó que las estrategias de aislamiento de casos positivos y vacunación han contribuido a disminuir la circulación del virus en el país.

Minsa recomienda mantener medidas de prevención contra el COVID-19

Aunque las cifras muestran una circulación reducida, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener hábitos de prevención para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios o en situaciones donde sea recomendable.

Evitar aglomeraciones.

Acudir a un establecimiento de salud ante síntomas o signos de alarma.

El epidemiólogo destacó que las medidas de bioseguridad implementadas durante la pandemia también han demostrado utilidad para prevenir otras enfermedades.

Panamá mantiene acciones de preparación ante futuras pandemias

González recordó que la pandemia dejó lecciones relacionadas con el acceso a medicamentos, vacunas e insumos médicos.

El funcionario señaló que Panamá participa en procesos de evaluación de mecanismos internacionales de preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias, con el objetivo de reducir las dificultades identificadas durante la pandemia.

El primer caso de COVID-19 en Panamá fue confirmado el 9 de marzo de 2020.