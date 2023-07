Crispiano Adames rinde informe como presidente saliente de la AN

Crispiano Adames, presidente saliente de la AN.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1675184731162398720&partner=&hide_thread=false EN DIRECTO | El diputado Crispiano Adames, presidente saliente de la Junta Directiva de la @asambleapa, rinde un informe de su gestión. #PeríodoLegislativo #TReporta pic.twitter.com/oSeDXEZEqB — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2023

Acciones desarrolladas por Crispiano en dos años de gestión

"Del 2021 al 2023 se presentaron 539 anteproyectos, incluyendo los que fueron a través de participación ciudadana. Se prohijaron 412, se consideraron 350 proyectos, aprobándose 234 en tercer debate, de los cuáles, 154 son leyes de la República", compartió, al destacar las cifras de iniciativas y aprobaciones relacionadas a su labor en el puesto.

Le podría interesar: Asamblea Nacional ¡Lo último! escoge a su nueva junta directiva

Sociales

De carácter social mencionó, la Ley 242 que regula el uso medicinal terapéutico del cánnabis y sus derivados y dicta otras disposiciones, la Ley 244 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, Ley 346 que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, entre otros.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1675187094749052929&partner=&hide_thread=false "Vivimos tiempos difíciles que ya no son exclusivamente atribuibles a la pandemia, las decisiones que se ajustan a la época son las que se ajustan al diálogo colectivo, hablo de la seguridad social y para las futuras generaciones", Crispiano Adames. #PeríodoLegislativo #TReporta pic.twitter.com/XE5wzpRb4z — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2023

Económicos

En economía destacó, que en su gestión, la Ley 354 y la Ley 335 que aprueba la adenda No. 1 a los contratos A-2 219 y al contrato A-217 de mayo del 2013, suscrito entre el Estado y la Panama Canal Colon Port Inc. hoy, Panama Colon Container Port, aprobado con la Ley 43 de junio del 2013. La Ley 355 que reforma la Ley 42 del 2011 que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en Panamá, etc.

Administrativos y judiciales

La Ley 316 que regula situaciones que conflictos de interés en la función pública, Ley 328, que crea la política criminológica de la República de Panamá, Ley 374 que crea el Ministerio de la Mujer y dicta otras disposiciones, entre otros.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1675187564980973570&partner=&hide_thread=false El diputado Crispiano Adames dijo que durante su gestión como presidente de la Asamblea Nacional fueron aprobados en tercer debate 234 proyectos de ley, de los cuales 154 fueron sancionados por el Ejecutivo. #PeríodoLegislativo #TReporta pic.twitter.com/YyBDmME8pt — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2023

Crispiano Adames, fue uno de los precandidatos presidenciales de las elecciones primarias del PRD celebradas el 11 de junio del 2023, donde obtuvo el segundo lugar de los votos contabilizados.