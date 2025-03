CSS aclara estado de salud de Fenton Achurra: "No ha recibido el alta médica"

CSS aclara el motivo del impediemento del alta médica de Marco Fenton Achurra

La entidad recalcó que el señor Fenton Achurra no ha recibido el alta médica, debido a que aún no se ha definido con sus familiares su traslado a un sitio seguro, en donde su recuperación no esté en riesgo y que, además, reciba la atención permanente que se merece.

Familiares del dirigente del Movimiento 9 de Enero han expresado que no pueden hacerse cargo de su cuidado y por ello, se adelantan estas gestiones por parte de Trabajo Social.