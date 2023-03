¿Cuánto tiempo toma del Metro Corredor Sur al Aeropuerto?

Cabe mencionar que los horarios del Metro de Panamá son: de lunes a viernes 5:00 a.m. a 11:00 p.m. sábado de 5:00 a.m. y 10:00 p.m. y domingo y días feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Métodos de pago para turistas en el Metro de Panamá

Debido a esta extensión, se espera que cientos de turistas utilicen el Metro de Panamá como medio de transporte, por lo cual los nuevos métodos de pago sin contacto a través de tarjetas Visa y Mastercard facilitan el traslado de los visitantes y de paso, de los pobladores debido a que no se necesita tener una tarjeta del Metro.