Cuaresma 2026: Mercado de Mariscos ofrece productos frescos desde un dólar la libra

Movimiento en el Mercado de Mariscos por el primer viernes de Cuaresma.

El Mercado de Mariscos registró un movimiento constante de compradores este primer viernes de Cuaresma , buscando asegurar productos frescos para los próximos días. Los vendedores destacan una oferta variada con precios económicos que inician desde un dólar, facilitando que las familias panameñas cumplan con la tradición de consumir productos del mar durante este periodo de reflexión.

Mercado de Mariscos

Precios y productos más buscados en el primer viernes de Cuaresma

Desde tempranas horas, los consumidores han acudido al mercado ubicado cerca de la Cinta Costera para comparar precios y verificar la frescura de los alimentos. La corvina y los filetes se mantienen como los favoritos, aunque la lista de preferencias incluye una amplia variedad adaptada a diferentes presupuestos:

Corvina: El precio de la corvina de plato se sitúa en B/.3.25 dólares, mientras que las especiales, muy buscadas por comercios y hoteles, cuestan B/.3.75 dólares.

Camarones: Se encuentran disponibles en un rango que va desde los B/.2.90 hasta los B/.4.00 dólares la libra.

Otras opciones: El pargo rojo, pargo blanco, sierra, pulpo y cojinola también encabezan las ventas de este primer viernes.

Muchos compradores han manifestado que los precios actuales son accesibles, lo que les permite adquirir productos para el consumo inmediato o para congelar con miras a la Semana Santa.

Los comerciantes del Mercado de Marisco ofrecen productos del mar desde un dólar para esta Cuaresma. El pescado, la corvina y los camarones son los más buscados por los consumidores. pic.twitter.com/PqCNXOGsoQ — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

La revoltura: una alternativa para el presupuesto familiar en la Cuaresma

Para quienes buscan la opción más económica, los comerciantes ofrecen la denominada "revoltura" a un costo de un B/.1.00 la libra. Este producto consiste en una mezcla de diversas especies como pez fondo, coinoachata, corvinata y parguitos blancos pequeños. Según los vendedores, esta es una solución rendidora con la que pueden comer entre seis y ocho personas con una inversión moderada.

Este inicio de Cuaresma marca el comienzo de 40 días de preparación espiritual para los creyentes. Por ello, las autoridades y locatarios recomiendan a la población visitar el mercado con tiempo, observar que el pescado tenga un aspecto rojizo para garantizar su frescura y aprovechar los precios competitivos que se ofrecen tanto en el área minorista como mayorista.