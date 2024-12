Danilo Toro analiza las reformas a la CSS y las controversias políticas

“El punto central de la semana ha estado marcado por lo que yo llamo el golpe más duro que ha recibido la administración Mulino, y sorprendentemente no vino de ningún adversario, le vino de su entorno políticamente doméstico, de su intimidad política”, expresó Toro . “El punto central de la semana ha estado marcado por lo que yo llamo el golpe más duro que ha recibido la administración Mulino, y sorprendentemente no vino de ningún adversario, le vino de su entorno políticamente doméstico, de su intimidad política”, expresó Toro .

El analista también reflexionó sobre el desgaste político que ha sufrido el gobierno, mencionando que aún es reparable, pero con esfuerzos. “El gobierno ha pagado ya su primera cuota de desgaste político real, ¿es reparable?, por supuesto que es reparable, el gobierno tiene que entender que su discurso y sus maniobras tienen que ser de avenencia. Tendrá que mirar a las bancadas de Vamos y de MOCA con mayor cordialidad”, afirmó Toro.

En cuanto al Partido Revolucionario Democrático (PRD), Toro opinó que este partido no debía involucrarse en el conflicto sobre las reformas. “Apostó a un pleito que no era de él, aunque había dicho de antemano, teníamos claro que él no iba a correr apostando a la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social”, concluyó.