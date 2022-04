Defensor del Pueblo declaró como "funcionaria hostil y entorpecedora" a la jueza de Paz Aminta Castro

Esto, tras no responder tres solicitudes de la Defensoría para investigar una queja ciudadana.

Mediante la Resolución No. 379f-2021 del 15 de marzo de 2022, Leblanc explica que en enero de 2021 se admitió una queja ciudadana contra la mencionada Casa Comunitaria por presunta vulneración al Derecho Jurídico; y se le hicieron solicitudes de informes a la funcionaria, pero no se obtuvo respuesta, "quedando en evidencia que no desea colaborar con las funciones legales y constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lo que implica que se afecten derechos y garantías fundamentales de las personas que acuden a nuestra institución”.

En la Resolución el Defensor advirtió que la jueza Castro ha incumplido la Ley No. 33 de 2013 de Transparencia y Acceso a la Información y el Código Penal, así como la Ley No. 7 que crea la Defensoría del Pueblo donde le faculta a recibir todas las quejas, orales o escritas, transmitidas por cualquier medio, que provengan de fuentes anónimas o identificadas.