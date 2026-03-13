Defensoría pide aclarar facturas de telefonía tras suspensión del aumento tarifario

La Defensoría del Pueblo expresó su respaldo a la decisión de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de suspender el aumento tarifario en los planes de telefonía móvil. La entidad subrayó que esta medida, adoptada mientras se analiza la legalidad y razonabilidad del alza, es fundamental para salvaguardar los derechos de los usuarios.

La institución señaló que es necesario aclarar qué monto deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento, con el fin de evitar confusiones y posibles afectaciones económicas.

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Asimismo, la Defensoría instó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a agilizar el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio, tal como establece la ley. Según la entidad, esta acción es clave para promover una mayor competencia y asegurar mejores condiciones para la ciudadanía.

Finalmente, la Defensoría subrayó que, en caso de que el aumento tarifario no sea autorizado de manera definitiva, debe garantizarse la devolución inmediata de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores durante este periodo.