Defensoría pide a Aduanas aclarar medida de ingreso de medicamentos por viajeros

Explica que la solicitud la realiza basado en que la limitación del ingreso de medicamentos de uso personal puede afectar directamente la salud de los panameños.

“Como entidad rectora de los derechos humanos, en torno a la medida adoptada; la Defensoría del Pueblo actúa en el marco del Artículo 109 y 110 de la Constitución Política de la República de Panamá que establece: Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República”, indica la Defensoría en un comunicado.

Asimismo, señala que el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar".

La solicitud se da luego de surgieran múltiples cuestionamientos en torno a un comunicado de la Autoridad Nacional de Aduanas en la que indicó que todo viajero que ingrese a territorio nacional tiene la obligación de llenar el formulario de Declaración de viajero, en la que se “considera equipaje de viajero, las mercancías de uso personal o para el ejercicio de su profesión en el transcurso de su viaje, siempre que no tenga fines comerciales y en su contenido incluye a los medicamentos”.

Más temprano la directora de La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, Tayra Barsallo, indicó que la declaración jurada del viajero siempre ha existido.

"No hay ningún tipo de cambio, la declaración jurada del viajero siempre ha sido la misma desde que se aprobó a través de Resolución del Comieco del 2017. Además de eso los medicamentos todos forman parte del equipaje de viajero de todos los pasajeros y como tal siempre y cuando no sea con carácter comercial, los viajeros no tienen ningún inconveniente por ingresar o sacar del territorio nacional sus propios medicamentos del país", indicó Barsallo.