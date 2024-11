Denuncia contra el diputado Raúl Pineda: Abogado Víctor Orobio asume su defensa

El abogado Víctor Orobio, quien representa al diputado Raúl Pineda , se presentó este martes en la Corte Suprema de Justicia para conocer las denuncias que se han presentado en su contra. En declaraciones a la prensa, Orobio aseguró que su cliente es acusado de hechos en los que, según él, no ha tenido participación alguna.

Defensa del diputado Raúl Pineda

El abogado Víctor Orobio, quien asumió la defensa del diputado Raúl Pineda, acudió este martes a la Corte Suprema de Justicia para conocer las denuncias presentadas contra su cliente.



"Al diputado se le está denunciando por hechos en los cuales él no ha participado, y él no tiene ninguna incidencia o relación con el tema", señaló Orobio. En relación con las acusaciones, el abogado subrayó que, incluso si el diputado hubiera conversado con su hijo, esto no constituye un delito, específicamente en lo que respecta al blanqueo de capitales ni a cualquier otro cargo.

Orobio enfatizó que Pineda no tiene contacto, ni ha mantenido conversaciones, ni tiene relación alguna con las personas investigadas en el marco de la Operación Jericó, una investigación que sigue su curso en el país.