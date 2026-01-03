Denuncia contra Stefany Peñalba: Fiscalía investiga cierre de casas de paz en Arraiján

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la Fiscalía de Panamá Oeste adelanta diligencias en la Alcaldía de Arraiján, como parte de una investigación relacionada con el cierre de las casas de paz en ese distrito.

De acuerdo con la PGN, las acciones se desarrollan tras una denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobierno (MINGOB), entidad encargada de coordinar y supervisar el funcionamiento de estos espacios comunitarios de resolución de conflictos.

La Procuraduría precisó que las diligencias forman parte del proceso investigativo en etapa inicial, con el objetivo de recabar información y documentación que permita esclarecer los hechos denunciados.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado posibles responsabilidades ni han adelantado si se han realizado imputaciones, al tratarse de una investigación en desarrollo.

Importancia de las casas de paz

Las casas de paz cumplen un rol clave en las comunidades, al servir como mecanismos alternos de mediación y resolución pacífica de conflictos, especialmente en sectores con alta densidad poblacional.

El cierre de estos espacios ha generado preocupación entre residentes y autoridades, al considerarse una herramienta fundamental para la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos sociales.

PGN reitera respeto al debido proceso

La Procuraduría General de la Nación reiteró que las diligencias se realizan respetando el debido proceso, y que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales.