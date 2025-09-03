Denuncian falta de solución ante filtraciones en la Escuela Unión Panamericana en Alcalde Díaz.

En la Escuela Unión Panamericana , ubicada en el corregimiento de Alcalde Díaz, en Panamá Norte, estudiantes y personal docente se han visto afectados debido a la inestabilidad estructural del centro educativo, lo que provoca que el agua ingrese a los salones durante las clases cuando llueve.

La denuncia fue presentada por la maestra Teodolinda Morales, quien, con más de 25 años de experiencia en la institución, señaló que la situación ha perdurado en el tiempo.

"Es una situación que data de muchos años, pero que se ha agudizado a través del tiempo por la falta de solución al problema", destacó la docente.

Morales afirmó contar con documentación que respalda las solicitudes presentadas tanto a la Regional de Panamá Norte como a la sede central del Ministerio de Educación (MEDUCA), con el objetivo de informar sobre la situación y obtener respuestas que solucionen los inconvenientes que afectan a los estudiantes, tanto en temporada de lluvias como en verano.

La comunidad educativa de la Escuela Bilingüe Unión Panamericana enfatiza el llamado al Ministerio de Educación para que brinde respuesta ante un problema de filtraciones de agua que se presenta en varios salones de clase cada vez que llueve. pic.twitter.com/I1YwuBZIIg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2025

A pesar de las notas enviadas a las autoridades y de haber sido informados de que la situación sería incluida en los traslados de partida del MEDUCA, hasta el momento no se ha registrado ningún avance que mejore las condiciones de la comunidad educativa.

Sobre el caso se pronunció el subdirector de la Regional de Panamá Norte, Issac Atencio, quien detalló que están a la espera de que culmine el proceso de revisión con la empresa contratista para iniciar los trabajos de reparación. Asimismo, afirmó que el personal de mantenimiento del MEDUCA se ha presentado en el centro educativo en varias ocasiones.

La inestabilidad estructural afecta a uno de los pabellones del plantel, que alberga aproximadamente 230 alumnos durante los turnos matutino y vespertino.