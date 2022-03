Denuncian irregularidades en la emisión de licencias de pesca

https://twitter.com/rpc_radio/status/1509134774744539136 #RPCRadio Conversamos con Marvin Correa, Asesor Consejo Nacional del Sector Pesquero de Panamá (CONASEPA).



Irregularidades en la emisión de licencias de pesca. pic.twitter.com/zTCSgy98q4 — Rpc Radio (@rpc_radio) March 30, 2022

Sin embargo, aclaró que desde el 2017 no se pueden emitir nuevas licencias de pesca, sino que únicamente se pueden hacer renovaciones, lo cual se estableció como una medida de ordenación que busca proteger el recurso pesquero y su sostenibilidad.

Frente esto, los dirigentes y el Consejo decidieron presentar esta situación ante el presidente de la Junta Directiva de la ARAP, el ministro Augusto Valderrama, pero no hubo respuesta, por lo que procedieron a solicitarle a la Contraloría una auditoría de los expedientes, pero se les indicó que no contaban con los recursos, entonces llevaron la situación ante el Procurador General de la Administración quien emitió notas solicitando a las instancias correspondientes su respuesta, pero no hubo mayor acción al respecto.

Finalmente, optaron por tomar acciones en la esfera penal y el 21 de enero de este año presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, y aseguró que a raíz de esto la administración de la ARAP comenzó a tomar medidas contra los directivos de Conasepa.

“Entre ellas (las represalias) podemos mencionar inspecciones innecesarias o inventadas de las embarcaciones para detenerlas, existen también renovaciones de permisos de pesca ya existentes o certificación de documentación en trámite que fueron detenidas, este es un tema muy delicado porque se está utilizando el nombre inclusive de la fiscal Xenia Lescano del Ministerio Público para poder justificar esta medida arbitraria, razón por la cual los dirigentes se apersonaron el día 24 de marzo para ampliar su declaración y acotar esto que está sucediendo”, detalló.

Por otro lado, añadió que inclusive entre las irregularidades, ha habido embarcaciones que se han dedicado a actividades ilegales y se han amparado con una licencia de pesca, “en pocas palabras se está camuflando actividades ilegales en el marco de licencias de pesca, lo cual le hace un daño a los pescadores que efectivamente sí realizan de manera humilde y diaria su actividad”.

Agregó que han intentado tener un acercamiento con la administradora de la ARAP por varios meses, sin embargo, no han logrado ningún tipo de conversación o aclaración.