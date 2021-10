Desalojan a invasores de terrenos en La Chorrera, cerca del Hospital Nicolás A. Solano

"Aquí tuvimos un operativo donde yo personalmente vine a ofrecerle una opción, para la reubicación la cual se logró con bastante éxito con un número importante de ellos que decidieron moverse y hoy están ubicados en Las Mendozas", dijo el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes.

Sin embargo, indicó que un grupo de personas se resistió y debido a la pandemia los espacios que efectivamente fueron abandonados, los ocuparon otras personas, razón por la que había que buscar una solución para el desorden provocado.

Imágenes muestran cómo con una retroexcavadora se da la demolición de las estructuras, algunas de concreto y otras de zinc. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) procedió con la operación de desalojo, en la que también estuvieron involucrados funcionarios de Migración, de la Policía Nacional, del Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

El pasado 18 de octubre la viceministra de vivienda, Daniela Martínez, había indicado que las tierras no se pueden invadir sean particulares o públicas; aclaró además que si hay un plan por parte del gobierno sobre algún terreno particular las personas no se quedarían en el mismo.