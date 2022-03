"Desde mi esquina voy a seguir trabajando", Katleen Levy dice que sigue en campaña

“El domingo lamentablemente yo fui con mucha humildad, así como llamé al presidente el día que vimos los resultados para felicitarlo, y fui a la convención muy entusiasmada de escuchar los discursos de todos los oradores y no había ni silla para mí, estaba sentada en la última silla, mi abuelo se sentó a mi lado, estábamos peleando silla, no teníamos dónde sentarnos, ni siquiera me mencionó ninguno de los oradores”, dijo Levy .

Por otro lado, agregó que ella continuará haciendo campaña y reuniéndose con diferentes sectores en busca de una alianza, así como para fortalecer al Partido Panameñista.

“Sigo en campaña, yo no necesito un puesto en la Junta Directiva o en el partido para seguir reuniéndome con los líderes de oposición, con los líderes de diferentes sectores y buscar esa alianza de cambio… de nada vale que nosotros vayamos a primaria si no tenemos un partido fortalecido, yo lo que busco es fortalecer el partido, hacerlo crecer, desde mi esquina voy a seguir trabajando, voy a seguir visitando, yo comienzo la próxima semana un recorrido a nivel nacional para agradecer a todas las personas que me apoyaron y para visitar apanameñistas y no panameñistas, nosotros tenemos que buscar una gran alianza opositora”, enfatizó Katleen Levy.