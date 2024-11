Desfiles del 28 de noviembre: ¿Dónde se realizarán este jueves?

La Junta de Festejos Patrios de la Alcaldía de Boquete anuncia el desfile con bandas independientes de la provincia de Chiriquí e invitadas de otras regiones del país.

El desfile del distrito de David se realizará a partir de las 8:00 a.m., desde el Parque Barrio Bolívar hasta Revilla 5 Esquinas.

La Alcaldía de David informa a toda la comunidad que el desfile del próximo 28 de noviembre iniciará a las 8:00 A.M., siguiendo la emblemática ruta que nos une como distrito: partirá desde el Parque del Barrio Bolívar y culminará en Revilla 5 Esquinas. Invitamos a todos a ser parte de esta celebración llena de orgullo y tradición, rindiendo homenaje a nuestra historia y a quienes lucharon por nuestra libertad.

La Alcaldía de San Miguelito llevará a cabo el desfile del 28 de noviembre desde la intersección Subida al Cielo hasta la Estación de Gasolina de Paraíso, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

¡Vecino, prepárate para las celebraciones de noviembre en San Miguelito! Te esperamos en los diferentes desfiles y eventos culturales organizados por la Alcaldía de San Miguelito y otras entidades locales. Agenda: • 3 de nov: Desfile por el MEDUCA, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. • 4 de nov: Desfile por el MEDUCA, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. • 10 de nov: Festival Folklórico de la Alcaldía de San Miguelito, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. • 10 de nov: Desfile 10 de Noviembre - Junta Comunal Rufina Alfaro, desde las 8:30 a.m. • 28 de nov: Desfile de la Alcaldía de San Miguelito, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. ¡Ven con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras tradiciones y cultura!