Detención provisional para 39 vinculados a red de trafico de drogas en el Aeropuerto de Tocumen

Este viernes 21 de noviembre se realizó el último día de audiencia de solicitudes múltiples por la investigación relacionada a los operativos Eros y Colibrí, que desmanteló una supuesta red de tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y en la que fueron aprehendidas 60 personas. Se ordenó la detención provisional de 39 implicados y 21 acuerdos de pena.