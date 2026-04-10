Detención provisional para hombre imputado por sustracción de niña en Los Santos.

Un juez de Garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 53 años, imputado por la presunta comisión del delito de sustracción de menores en perjuicio de una niña de 7 años, en un hecho que conmocionó a la provincia de Los Santos.
Tras una intensa búsqueda que movilizó a las autoridades por el sector de La Rueda y diversos puntos de las provincias de Herrera y Los Santos, la menor fue localizada la mañana del jueves. El sospechoso, quien era una persona de confianza del círculo familiar, fue aprehendido de inmediato por la Policía Nacional.