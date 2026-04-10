Detención provisional para hombre imputado por sustracción de niña en Los Santos.

Por Ana Canto Un juez de Garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 53 años, imputado por la presunta comisión del delito de sustracción de menores en perjuicio de una niña de 7 años, en un hecho que conmocionó a la provincia de Los Santos.

Familiares de la menor expresaron su satisfacción con la medida cautelar impuesta. "Era amigo de mi mamá... aprovechó el momento desde que nos metimos a la casa para sustraer a la niña y llevársela para su residencia en Chitré, sin ningún consentimiento de nosotros", contó el hermano de la menor.

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Tras una intensa búsqueda que movilizó a las autoridades por el sector de La Rueda y diversos puntos de las provincias de Herrera y Los Santos, la menor fue localizada la mañana del jueves. El sospechoso, quien era una persona de confianza del círculo familiar, fue aprehendido de inmediato por la Policía Nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042728817471431049&partner=&hide_thread=false Un juez de Garantías ordenó medida cautelar de detención provisional a un hombre de 53 años imputado por la presunta comisión de delito de sustracción de menores en perjuicio de una niña de 7 años en la provincia de Los Santos.



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